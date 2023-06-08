Десять природных пожаров действует в Тюменской области

В Тюменской области на утро 8 июня действует 4 локализованных лесных пожара в Уватском, Вагайском, Тобольском и Тюменском районах и 6 ландшафтных пожаров в Уватском, Нижнетавдинском, Бердюжском и Вагайском районах. К тушению огня привлечены 314 человек и 73 единицы техники, а также 2 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами.

За минувшие сутки ликвидировано 16 природных пожаров.

На территории Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим и режим повышенной готовности для органов управления системы РСЧС. Сохранен запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.