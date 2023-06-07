Десять природных пожаров ликвидированы в Тюменской области за сутки

В Тюменской области на утро 7 июня действовало 4 локализованных лесных пожара в Вагайском, Тобольском, Тюменском районах и 6 ландшафтных пожаров в Уватском, Нижнетавдинском, Ишимском и Вагайском районах. К тушению огня привлечены 275 человек и 56 единиц техники, а также 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами.

За сутки ликвидировано 10 природных пожаров.

На территории Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим и режим повышенной готовности для органов управления системы РСЧС. Сохранен запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.