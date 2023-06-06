В Тюмени на участке улицы Широтной почти на сутки закроют движение

17:30 06 июня 2023
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В связи с проведением массового мероприятия в честь Благовещения Пресвятой Богородицы будет прекращено движение всех видов транспортных средств с 22:00 10 июня до 19:00 11 июня по автомобильной дороге от Ткацкого проезда вдоль жилых домов по адресам: ул. Широтная, 83а, корпус 1, 83а, 83, 83б (подъезд к храму). На это же время закроют парковку по улице Широтной в районе дома 83б, сообщили в администрации города.

 

Теги: администрация Тюмени , ограничение движения
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