Юные пациенты получают комплексную офтальмологическую помощь в тюменском диспансере

Фото пресс-службы Тюменского областного офтальмологического диспансера

Врачи Тюменского областного офтальмологического диспансера оказывают высококвалифицированную помощь детям с различными заболеваниями органа зрения. Отделение приёма детского населения расположено по адресу ул. 50 лет Октября, 66/1, постоянно развивается и становится все более комфортным, уютным и современным.

Отделение приёма детского населения изначально создавалось как кабинет охраны зрения детей, который был предназначен для лечения детей с косоглазием, амблиопией и другими проблемами органа зрения. Со временем кабинет вырос до полноценного отделения, где офтальмологическую помощь детям от 0 до 18 лет оказывают комплексно: от консультирования и диагностики до оперативного лечения.

Детские врачи-офтальмологи в диспансере имеют многоуровневую практическую подготовку. Они не только подберут лечение на основании обследования, но и доступно расскажут о состоянии зрительной системы, дадут необходимые рекомендации по образу жизни и профилактике.

В начале 2023 года в детском отделении провели косметический ремонт, здесь появился детский уголок, где юные пациенты могут весело и с пользой провести время в ожидании осмотра или процедуры, в том числе после закапывания расширяющих зрачки капель.

Врачами диспансера для ребят разработан "Дневник маленького пациента офтальмолога". Красочная книжка становится дополнительной мотивацией, чтобы соблюдать рекомендации врача и заботиться о здоровье глаз всей семьей. Медицинские сестры реализуют проект "Школа близорукости", выезжая на открытые уроки в образовательные учреждения города.

На первичный прием по полису ОМС в детское отделение направляет врач поликлиники по месту жительства при наличии показаний для консультации у врачей диспансера и необходимости дополнительной диагностики.

1 июня, в День защиты детей, маленьких пациентов диспансера ждет сюрприз - воздушный шарик в подарок! А для детей сотрудников совместно с Профсоюзом организуется фестиваль детского рисунка "Волшебный мир офтальмологии".