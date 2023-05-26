Чрезвычайная пожарная опасность в Тюменской области сохранится до конца мая

На юге Тюменской области по 31 мая 2023 года в большинстве районов сохранится опасное явление: чрезвычайная пожарная опасность, 5 класс горимости по шкале Нестерова, предупреждает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий. Прогнозируется возникновение природных пожаров. Существует риск задымления населенных пунктов. Есть повышенный риск распространения огня, в том числе и от палов сухой травы, на жилые дома, садовые товарищества, сельскохозяйственные постройки, а также прочие здания на всей территории Тюменской области (вследствие нарушения правил пожарной безопасности, разведения огня на садовых и иных участках).