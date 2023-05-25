Своевременная диагностика и лечение эндокринной офтальмопатии поможет избежать неприятных последствий

Фото пресс-службы Тюменского областного офтальмологического диспансера

Всемирный день щитовидной железы отмечается 25 мая.

На фоне аутоиммунной патологии щитовидной железы может развиваться эндокринная офтальмопатия (ЭОП) – это прогрессирующее поражение мягких тканей орбиты и глаза. Аутоиммунное заболевание приводит к ощутимым функциональным и косметическим нарушениям. Своевременная диагностика и лечение помогут избежать неприятных последствий.

Врач-офтальмолог высшей категории отделения глаукомы Тюменского областного офтальмологического диспансера Анастасия Власова рассказала, что для ЭОП характерно увеличение выстояния глазного яблока из орбиты, двоение изображения, чувство "песка", светобоязнь, отечность и покраснение глаза, ограничение подвижности глазных яблок. Возможны изменения роговицы и диска зрительного нерва, повышение внутриглазного давления, приводящее к постепенному снижению зрения.

Кроме того, эндокринная офтальмопатия может сопутствовать тиреотоксикозу в 60-90% случаев, реже – гипотиреозу, аутоиммунному тиреоидиту, эутиреоидному статусу.

В группе риска – пациенты в возрасте после 40 или 60 лет, при этом женщины страдают от патологии в 5-8 раз чаще, чем мужчины. Также чаще всего эндокринную офтальмопатию выявляют у курильщиков.

Диагностика и последующее лечение офтальмопатии проходит под наблюдением офтальмолога и эндокринолога.

"Диагностика ЭОП включает в себя офтальмологическое обследование: экзофтальмометрию, биомикроскопию, МСКТ орбиты; исследование состояния иммунной системы и эндокринологическое обследование, а именно – определение уровня гормонов ЩЖ, УЗИ щитовидной железы, пункционную биопсию. Лечение эндокринной офтальмопатии направлено на нормализацию уровня гормонов щитовидной железы; может включать медикаментозную терапию или удаление щитовидной железы", – сообщила Анастасия Власова.

В 1-2% случаев наблюдается особо тяжелое течение ЭОП, приводящее к тяжелым зрительным осложнениям. Однако своевременное медицинское вмешательство позволяет добиться стойкой ремиссии и избежать тяжелых последствий.