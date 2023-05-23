Тюменский информцентр уточнил, что водоемы вообще нельзя посещать с 7 мая

В понедельник информационный центр правительства ТО сообщил, что в постановление “О введении режима чрезвычайной ситуации” внесены изменения, согласно которым людям запрещено находиться у природных водоемов после 20 часов. После в пост внесли уточнение со сноской на то, что "дата введения запрета указана в постановлении".

Из документа следует, что запрет на посещение природных водоемов действует с 20 часов 00 минут 7 мая.