Тюменский информцентр уточнил, что водоемы вообще нельзя посещать с 7 мая

В понедельник информационный центр правительства ТО сообщил, что в постановление “О введении режима чрезвычайной ситуации” внесены изменения, согласно которым людям запрещено находиться у природных водоемов после 20 часов. После в пост внесли уточнение со сноской на то, что "дата введения запрета указана в постановлении".
Из документа следует, что запрет на посещение природных водоемов действует с 20 часов 00 минут 7 мая.
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