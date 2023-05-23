Тюменский май завершится жаркими днями

Жара и отсутствие осадков до июня, таков прогноз синоптиков для жителей Тюменской области до конца месяца.

23 и 24 мая в Тюмени +27 +28°C. 26 и 27 мая воздух прогреется до +26 +30 °C. В воскресенье, 28 мая, ожидается +30 °C. 29 мая воздух прогреется до +31 °C, 30 и 31 мая температура понизится до +28 +26 °C. В Уватском и Тобольском районах от +23 до +28 °C.

Что касается дождей, то в северных районах области они вероятны с 1 июня, в Тюмени - с6 июня дожди и похолодание до +18 °C.