"Своя школа" приглашает детей на летние смены

"Своя школа" приглашает детей с 8 до 13 лет провести каникулы весело, с пользой и в компании друзей. В июне организованы 2 тематические смены по 2 недели каждая.

По будням с 9 до 18 часов ребят ждут экскурсии, мастер-классы, творческие и спортивные активности, конкурсы, кинопросмотры, пикник на природе, фото- и видеоотчёты. Темы подобраны под интересы детей: "Научная лаборатория" и "Легенды Древней Греции". В конце смен запланирован отчётный концерт с подарками каждому ребёнку.

Летние смены пройдут в "Своей школе" по адресу ул. Чернышевского, 2Б корп.8. Предусмотрено 3-разовое сбалансированное питание с собственной кухни.

Хотите, чтобы ваш ребёнок провёл время каникул весело, познавательно и без гаджетов, — бронируйте путёвки по телефону +7 (3452) 515-908 или на сайте проекта.