"Своя школа" приглашает детей на летние смены

16:15 19 мая 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: istockphoto.com

"Своя школа" приглашает детей с 8 до 13 лет провести каникулы весело, с пользой и в компании друзей. В июне организованы 2 тематические смены по 2 недели каждая.

По будням с 9 до 18 часов ребят ждут экскурсии, мастер-классы, творческие и спортивные активности, конкурсы, кинопросмотры, пикник на природе, фото- и видеоотчёты. Темы подобраны под интересы детей: "Научная лаборатория" и "Легенды Древней Греции". В конце смен запланирован отчётный концерт с подарками каждому ребёнку.

Летние смены пройдут в "Своей школе" по адресу ул. Чернышевского, 2Б корп.8. Предусмотрено 3-разовое сбалансированное питание с собственной кухни.

Хотите, чтобы ваш ребёнок провёл время каникул весело, познавательно и без гаджетов, — бронируйте путёвки по телефону +7 (3452) 515-908 или на сайте проекта.

Теги: дети , досуг , каникулы , лето
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2023