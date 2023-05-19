Компания "Золотые луга" поддержит участников "Зеленого марафона" в Тюмени

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Городской благотворительный забег "Зеленый марафон Сбербанка" состоится 20 мая в Тюмени. Участников и болельщиков поддержит компания "Золотые луга", которая предоставит вкусные и полезные подарки для призеров, а также проведет дегустацию молочной продукции для всех желающих.

В этом году "Зеленый марафон" будет юбилейным – десятым по счету. Его маршруты пройдут по набережной Туры, центральным пешеходным улицам, популярным туристическим местам. Участников ждут забеги на различные дистанции, праздничные концерты, развлекательные активности для всей семьи и экологические акции.

Стартовый городок откроется в 9:00 возле мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23А, стр. 1), здесь начнется выдача стартовых номеров участникам. С 10:00 заработают зоны активности, начнется концертная программа, пройдет спортивная разминка и Zumba. Пройдут забеги для самых юных спортсменов: для младенцев 6-12 месяцев "Резвые пинетки", детские забеги на 420 м.

В рамках марафона также запланирована разминка со знаменитыми спортсменами на сцене, забег в дисциплине "Северная ходьба", флешмоб. Старт основных забегов (женский и мужской 4,2 км) состоится в 12:00.

В течение всего спортивного праздника, с 9:00 до 14:00 возле "Конторы пароходства" будет встречать участников, болельщиков и гостей стенд компании "Золотые луга" - одного из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири. Всех развеселит и подарит отличное настроение забавная ростовая кукла в костюме гигантской бутылки молока.

В рамках дегустации от местного производителя все желающие смогут попробовать кисломолочные продукты торговых марок "Золотые луга" и "Живи ЗдорОво!". В частности, питьевые йогурты десертной коллекции с уникальными вкусами "Лимонный пай", "Черничный пирог", "Печеное яблоко с корицей", которые прекрасно освежают и дарят заряд энергии.

Можно будет оценить новинку компании – питательную ряженку с гранолой, которая не имеет аналогов по вкусу на рынке молочных продуктов, при этом является полностью натуральной по своему составу.

"Также будут представлены кисломолочные напитки оздоровительной линейки "Живи ЗдорОво!": ацидофилин, биопростокваша, наринэ. Эти продукты не только вкусные, но и действительно полезные: их целебный эффект подтвержден клиническими исследованиями, проведенными в 2016 и 2023 году. А значит, они отлично вписываются в концепцию здорового и экологичного мероприятия", - сообщила начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Кроме того, наборы молочной продукции от компании "Золотые луга" по итогам марафона получат победители и призеры главных забегов.

Отметим, в 2023 году "Зленый марафон" пройдет в Москве и 59 городах РФ, включая Тюмень. Общее число участников забега составит не менее 100 000 человек. Все собранные средства будут направлены на благотворительность: высадку деревьев.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.