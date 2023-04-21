"Своя школа" в Тюмени открывает набор детей с 1-6 класс

Фото: группа компаний "Ступеньки"

Тюменский центр семейного образования "Своя школа" объявил о наборе детей на 2023/2024 учебный год. Принимают детей с 1 по 6 класс для обучения на полные 11 лет. Ребят ждут знания, применимые к реальной жизни, комфортная эмоциональная и психологическая атмосфера, насыщенная внеурочная деятельность.

Образовательный процесс построен на программе "Школа России" и Людмилы Петерсон с использованием интерактивных (групповых) методов работы с детьми. Ребята заняты полный рабочий день, с 8.30 до 18. часов: в первую половину дня учатся, послеобеденное время посвящено прогулкам, выполнению домашних заданий, кружкам, развитию эмоционального интеллекта и креативного мышления. Вся работа школы строится на проявлении личности ребёнка, его сильных сторон и талантов.

Для персонализированного подхода в каждый класс "Своей школы" включены тьюторы-психологи, которые помогают ребенку выстраивать его маршрут личностного развития, ставят цели и задачи на год, отслеживают мотивацию ребенка, сложности, с которыми он сталкивается во время достижения целей. Каждый класс не превышает 17 человек.

Обучающая программа включает федеральный стандарт образования, но адаптирована к современным реалиям. Дети учатся предпринимательству, искусству самопрезентации, навыкам маркетинга и PR, грамотному и безопасному использования интернета и гаджетов. Каждый день углублённо преподаётся английский язык. Проводятся тренинги по развитию эмоционального интеллекта, которые научат ребят ставить цели, делать выбор, строить отношения в семье и на работе.

"Своя школа" находится в центре Тюмени – на ул. Чернышевского, д 2Б, корп. 8. Подать заявку на обучение можно уже сейчас на сайте свояшкола72.рф, по телефону +7 982 949 21 59.