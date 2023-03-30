Тюменский ясли-сад "Ступеньки" приглашает малышей для сенсорного развития

Фото: группа компаний "Ступеньки"

Набор в группы детей от 1 года до 3 лет проводит ясли-сад "Ступеньки" в Тюмени на ул. Депутатской, 121.

Он обновил интерьер и теперь специализируется на сенсорном развитии. Опытные педагоги, оснащение и специальные игровые методики сада помогают каждому ребёнку осваивать мир с позиции всех семи сенсорных систем: слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, тактильной, проприоцептивной, вестибулярной.

Для поступления в ясли-сад нужно только уметь ходить. Всему остальному ребят научат внимательные и опытные воспитатели. Каждая группа не превышает 20 человек, в каждой из них работает 2 воспитателя с профильным высшим образованием и 1 помощник.

Каждый день с ребятами проводятся авторские занятия по сенсорному развитию – для этих целей оборудована отдельная комната. Все игрушки изготовлены из безопасных материалов, подобраны по возрасту и расположены в зоне доступа для детей. Стимуляция сенсорных каналов дают мощные толчки для работы мозга, развивают внимание, речь, память, наблюдательность, воображение.

Прогресс развития каждого воспитанника детского сада определяется с помощью диагностики, которую проводят психолог и логопед при поступлении и дважды в год. Воспитатели и педагоги находятся на связи с родителями постоянно, В режиме реального времени проводится видеонаблюдение.

Здоровью малышей уделяется первостепенное внимание. Каждое утро их осматривает врач-педиатр и не допускает в группы ребят с признаками ОРВИ и других заразных болезней. В помещении поддерживается комфортная температура, соблюдаются нормы влажности воздуха. Дети получают здоровое, сбалансированное питание по возрасту, блюда разработаны врачом-аллергологом, готовятся на собственной кухне. Для аллергиков есть специальное меню – гипоаллергенное, безглютеновое, безлактозное.

Запишитесь на экскурсию и бронируйте место для своего малыша в уникальном детском саду сенсорного развития "Ступеньки"! Дополнительная информация: по телефону +7 (3452) 500-908, на сайте.