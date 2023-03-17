Журналистам предлагают аккредитоваться на чемпионат "Профессионалы"

15:30 17 марта 2023
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Аккредитация СМИ на Региональный этап чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы" проводится 14:00 23 марта, официальное открытие мероприятия состоится 27 марта в 10:00 на основной площадке соревнований - в Выставочном зале Тюмени (Севастопольская, 12).

Соревнования в этот день также пройдут на площадках в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске.

Конкурсантами являются две категории - студенты и школьники. В основной группе участвуют студенты программ среднего профессионального образования. Среди юниоров соревнуются школьники, достигшие возраста 14 лет.

Теги: профессии , СМИ
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