Мокрый снег и гололед ожидаются в юго-восточных районах Тюменской области

Сегодня, 15 марта, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, в юго-восточных районах местами небольшие осадки (мокрый снег, возможен дождь), гололедные явления, предупреждает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура от -2 до +3 ºС.

Увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий:

▪️аварий и инцидентов на системах электроснабжения, связанных с мокрым снегом на проводах, повреждением линий связи и электропередач;

▪️падения деревьев, слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций;

▪️ограничений в движении и ДТП на дорогах.