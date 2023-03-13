В Тюмени установится теплая погода

09:15 13 марта 2023
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По данным Гисметео, предстоящая неделя порадует тюменцев плюсовыми температурами в дневное время, во вторник возможен мокрый снег, в остальные дни без осадков и переменная облачность.

Сегодня, 13 марта, солнечно, днем до +4 ºС, к ночи  похолодает до -1 ºС, порывы ветра - до  м/с.

Во вторник, 14 марта, пасмурно, осадки в виде мокрого снега в течение дня, днем до +1 ºС, ночью около -4 ºС.

В ночь на среду, 15 марта, до -8 ºС, утром ясная погода, во второй половине дня потеплеет до +2 ºС, к вечеру пасмурно, возможен небольшой снег с дождем. 

Четверг, 16 марта, пройдет при переменной облачности, потеплеет до +7 ºС.

В пятницу, 17 марта, днем до +10 ºС, пасмурно, к вечеру прояснится, в ночные часы около +5 ºС.

В выходные осадков не ожидается, но придет похолодание: в субботу утром -3ºС, максимальная температура воздуха днем - +2ºС,  в воскресенье - около 0 ºС.

Теги: прогноз погоды
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