В выходные в Тюмени небольшой снег с дождем и немного облачно

Сегодня, 10 марта, в областном центре с утра пасмурно, небольшой мокрый снег, днем облачно, но без осадков и потепление до +2 °С.
В субботу пасмурно, в первой половине дня возможны небольшой снег с дождем, в течение дня переменная облачность, днем до +2 °С, к ночи до -3 °С.
В воскресенье, 12 марта, утром солнечно и около -8...-6 °С, после обеда переменная облачность и потепление до -1 °С.
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