МЧС предупреждает тюменцев о метелях и похолодании

Главное управление МЧС России по Тюменской области сообщает, что 8 марта в отдельных районах ожидается скществннное ухудшение погодных условий.

8 марта облачно с прояснением, ночью небольшой, местами умеренный снег, в крайних юго-восточных районах сильный снег, ветер восточный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, в отдельных районах порывы до 16 м/с, метель, температура -8...-13, при прояснении -15...-20, днём небольшой снег, ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, порывы местами до 16 м/с, температура -2...-7, в северных районах местами -12...-17.

"В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиям будьте внимательны и следуйте рекомендациям! Соблюдайте скоростной режим на автодорогах", - советуют в МЧС.