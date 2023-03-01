Учения по тушению пожаров и ликвидации ЧС решили провести в Тюмени 2 марта

В Тюмени 2 марта состоятся учения по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает ГУМЧС России по Тюменской области.
"В первой половине дня в районе Червишевского тракта будет наблюдаться скопление специальной техники и работать сотрудники подразделений, задействованных в учениях", - говорится в сообщении.
В ГУМЧС подчеркивают: мероприятие штатное, проводится для отработки совместных действий сил и средств Тюменского пожарно-спасательного гарнизона, городских экстренных служб и профильных структур.
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