Учения по тушению пожаров и ликвидации ЧС решили провести в Тюмени 2 марта

15:00 01 марта 2023
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Фото - https://t.me/MCHSTYUMEN72

В Тюмени 2 марта состоятся учения по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает ГУМЧС России по Тюменской области.

"В первой половине дня в районе Червишевского тракта будет наблюдаться скопление специальной техники и работать сотрудники подразделений, задействованных в учениях", - говорится в сообщении.

В ГУМЧС подчеркивают: мероприятие штатное, проводится для отработки совместных действий сил и средств Тюменского пожарно-спасательного гарнизона, городских экстренных служб и профильных структур.

Теги: МЧС , учения
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