На 11-м километре трассы Тюмень-Омск ограничено движение из-за ДТП

15:45 28 февраля 2023
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Из-за ДТП полностью ограничено движение транспорта в обоих направлениях на 11-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. На спуске с путепровода большегруз въехал в ограждение, сообщает ГИБДД.

Отмечается, что пострадавших нет, на месте инцидента работают два наряда ДПС. Большегрузы автоинспекторы паркуют на обочинах, легковой транспорт частично пропускают, чтобы ликвидировать последствия ДТП и обеспечить беспрепятственный проезд по трассе.

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