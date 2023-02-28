На 11-м километре трассы Тюмень-Омск ограничено движение из-за ДТП

Из-за ДТП полностью ограничено движение транспорта в обоих направлениях на 11-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. На спуске с путепровода большегруз въехал в ограждение, сообщает ГИБДД.

Отмечается, что пострадавших нет, на месте инцидента работают два наряда ДПС. Большегрузы автоинспекторы паркуют на обочинах, легковой транспорт частично пропускают, чтобы ликвидировать последствия ДТП и обеспечить беспрепятственный проезд по трассе.