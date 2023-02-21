Мокрый снег с дождем ожидается в Тюменской области 22-23 февраля

В Тюменской области в ближайшие сутки прогнозируется резкое изменение погоды, предупреждает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.
Мокрый снег местами с дождем, порывы ветра до 16 м/с, гололед и потепление до +2 C ожидаются на юге Тюменской области 22 февраля 2023 года. Аналогичная погода сохранится в ночные часы 23 февраля.
В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС :
▪️аварии и инциденты на системах электроснабжения, связанные с налипанием снега на провода, обрывы линий ЛЭП, замыкания проводов, а так же образование льда на проводах;
▪️падение деревьев, слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций;
▪️ограничения в движении и ДТП на дорогах;
▪️задержки вылетов и прилетов самолетов в аэропорту "Рощино".
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