Новая неделя в Тюмени пройдет без осадков

В течение недели в областном центре ожидается переменная облачность, умеренный ветре и температура воздуха от -8 до -5 ºС в дневное время, и около -14 ºС в ночные часы.

В понедельник, 30 января, утром небольшой снег и -8 днем потеплеет до -7 ºС, переменна облачность, порывы ветра - до 6 м/с.

Во вторник, 31 января, пасмурно, утром -11, днем -8 ºС.

В среду, 1 февраля, также пасмурно, но теплее: днем воздух прогреется до -4 ºС.

В четверг, 2 февраля, переменная облачность, в светлое время суток температура воздуха составит -8 -6 ºС, в ночные часы до -10 ºС.

Пятница, 3 февраля, обещает быть солнечной, но более прохладной, чем предыдущие дни недели: -11 -8 ºС.

В субботу, 4 февраля, также ожидается ясная погода, днем воздух прогреется до -6 ºС.

В воскресенье, 5 февраля, тоже -6 днем, на пасмурно и ветер усилится до 7 м/с.