В Тюмени на неделе сохранится теплая погода

Самым теплым на неделе днем обещает стать пятница, в течение недели возможны снегопады и дождь.

По данным Гисметео, сегодня, 23 января, в Тюмени в утренние часы возможен небольшой снег, температура воздуха составит -8 ºС, днем солнечно и до -5 ºС, ночью около -9 ºС.

Во вторник, 24 января, пасмурно, без осадков, днем -6ºС.

В среду, 25 января, переменная облачность, днем также около -6ºС.

В четверг, 26 января, в течение дня возможны снегопады. Днем около -4 ºС, в ночные часы потепление до -2 ºС.

В пятницу, 27 января, также -2 ºС, вероятность осадков сохранится, возможен дождь.

В выходные ясная погода и небольшое похолодание: в субботу до -5ºС, в воскресенье до -9ºС в дневные часы.