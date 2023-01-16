В ближайшую неделю морозов в Тюмени не ожидается

По данным синоптиков, предстоящая неделя в Тюмени будет теплой, небольшой снег возможен в субботу, в остальные дни - переменная облачность и без осадков.

Сегодня, 16 января, в днем в городе до -7 °C, преимущественно пасмурно, порывы ветра - до 10 м/с, вечером - до 7 м/с.

Во вторник, 17 января, днем солнечно, до -8 °C, ветер - до 6 м/с.

Среда и четверг, 18-19 января, днем около -8 °C, в ночные часы до -13 °C, пасмурно.

В пятницу, 20 января, солнечно, днем до -5 °C, порывы ветра - до 9 м/с.

В субботу, 21 января, утром около-7 °C, небольшой снег, днем потеплеет до -5°C, к вечеру синоптики обещают снегопад.

В воскресенье, 22 января, без осадков, днем около - 6 °C, пасмурно, порывы ветра - до 10 м/с.