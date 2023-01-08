В Тюменской области ожидается аномальное похолодание

На юге Тюменской области с 8 по 12 января 2023 года местами ожидается аномально холодная погода: средняя суточная температура воздуха на 10 и более градусов ниже климатической нормы, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности региона со ссылкой на данные Тюменского ЦГМС.

В Тюмени 8 января днем около -27 °С, ночь на 9 января до -32 °С, днем 9 января - около -29 °С. Во вторник, 10 января, ночью -31, днем -19 °С, далее небольшое потепление.

В Тобольске в эти дни по ночам до -34 °С, в дневные часы 9 января -30 °С, 10 января -24 °С.

В Ишиме самая холодная ночь на неделе - с 9 на 10 января - до -34 °С. Сегодняшняя ночь -31 °С, ночь на 11 января - -29°С. Днем в понедельник и вторник до -29 °С, в среду - 21°С.