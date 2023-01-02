Неблагоприятную погоду обещают тюменцам 3 января

Сильный ветер и снежные заносы на дорогах в Тюменской области вероятны 3 января, предупреждает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

"3 января на юге Тюменской области облачно, снег, местами сильный, ветер юго-восточный 6- 11 м/с, местами порывы до 16 м/с, метель, на дорогах снежные заносы. Температура ночью -8 - 13, местами до -18 С, днём -3 - 8 С" - отмечается в сообщении.

Ухудшение погоды повышает риск возникновения ЧС и происшествий техногенного характера, может стать причиной ограничения в движении и ДТП на дорогах регионального и муниципального значения, задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту "Рощино".