Участники предновогодней лечебной тренировки в Тюмени получили вкусные наборы от компании "Золотые луга"

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Оздоровительное занятие для пожилых активистов, тюменцев с ограниченными возможностями и ослабленным здоровьем провели в Тюмени в преддверии новогодних праздников. Партнером мероприятия выступила компания "Золотые луга", предоставив для участников полезные и вкусные наборы молочной продукции.

Лекцию о здоровом питании провела директор тюменского регионального отделения "Лиги преподавателей высшей школы", к.м.н., доцент, специалист по спорту, лечебной и адаптивной физической культуре Тюменского государственного медицинского университета и центра "Тюмень-дзюдо" Елена Августа. Вместе с ней о пользе молочных продуктов в рационе рассказали волонтеры-медики. Они отметили, что регулярное употребление натуральных молочных продуктов поможет восстановить нехватку кальция в организме, а значит, защитит и укрепит костную систему.

Творог является одним из самых полезных молочных продуктов. Содержащийся в нем белок хорошо воспринимается нашим организмом. Это особенно важно в период восстановления после болезней, которые для холодного времени года не являются редкостью.

Ацидофилин - полезный кисломолочный продукт, содержащий лактобактерии, богатую микрофлору кефирных грибков и целебную ацидофильную палочку. Эта разновидность молочнокислых бактерий обладает широким бактерицидным действием, улучшает пищеварение и способствует снижению уровня холестерина в крови.

Ряженка является не только вкусным напитком, но и считается диетическим кисломолочным продуктом с уникальными свойствами. Этот кисломолочный продукт – настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Полезные бактерии в ее составе активизируют иммунную защиту организма, усиливая его сопротивляемость по отношению к болезнетворным микроорганизмам.

В рамках мероприятия организаторы провели мастер-класс по танцевально-оздоровительной гимнастике, показали лечебные упражнения для здоровья позвоночника. Дед Мороз и Снегурочка вручили награды всем участникам, которые посещают спортивно-оздоровительные мероприятия и здоровьесберегающие мастер-классы. Дипломами были отмечены волонтеры-медики за популяризацию здорового образа жизни.

Полезные продукты питания участникам занятий вручили представители тюменской компании "Золотые луга".

"Наша компания выступает за активный образ жизни, с радостью поддерживает социальные и спортивные мероприятия. Оздоровительные занятия приносят неоспоримую пользу, учат заботиться о своем здоровье и повышают уровень знаний о правильном питании. Мы производим молочные продукты из отборного и натурального сырья, без добавления консервантов и искусственного продления сроков годности. А потому они сохраняют всю пользу, необходимые для организма витамины и микроэлементы", - отметила начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Всего за 2022 год участниками здоровьесберегающих мастер-классов стали более 300 жителей Тюмени, самому младшему был всего 1 год, а самому старшему - 93 года! Долгожитель имеет инвалидность 1 группы, ведет здоровый образ жизни и сохраняет позитивный настрой, старается минимум раз в час выполнять физические упражнения. В конце тренировки он посоветовал правильно питаться и регулярно заниматься спортом.

Отметим, занятия лечебной физкультурой проходят в рамках федеральной инновационной площадки "Реализация принципа здоровьесбережения в образовательной деятельности", национального проекта "Демография" и муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в г. Тюмени "Спорт Тюмени" на 2021-2026 годы".

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.

В 2021 году компания "Золотые луга" расширила ассортимент кисломолочной продукции, выпустив десертную коллекцию питьевых йогуртов. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей.

В 2022 году филиал АО "Золотые луга" – молочный комбинат "Ситниковский" – отмечает 90-летний юбилей. Завод является одним из первых молочных предприятий Тюменской области.