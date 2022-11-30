Почему зимой важно есть творог?

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Творог является одним из самых полезных молочных продуктов, он выступает источником белка и кальция, содержит витамины А, В1, В2, С, аминокислоты и другие ценные микроэлементы. В старину творог специально замораживали и хранили в погребах, чтобы обеспечить семью необходимыми питательными веществами круглый год, особенно зимой. Сегодня же польза натурального продукта не теряет своей актуальности, но употреблять его можно свежим и прямо из холодильника.

В составе творога много минералов — кальций, фосфор, железо, калий, цинк, селен, магний и натрий. Содержащийся в нем белок воспринимается нашим организмом даже лучше, чем белок в рыбе и мясе. Это особенно важно в период восстановления после болезней, которые для холодного времени года не являются редкостью.

Не зря этот продукт включают в меню лечебного и диетического питания. Творог отлично подходит для очищения организма. Исследования показали, что классический творог лучше помогает в снижении веса благодаря взаимодействию кальция с незаменимыми аминокислотами. Микроэлементы помогают наладить сон и снизить уровень стресса. Кисломолочный продукт надолго даёт ощущение сытости, улучшает пищеварение, нормализует работу нервной системы. Среди противопоказаний — аллергия, индивидуальная непереносимость, почечные патологии и атеросклероз.

Правильная привычка завтракать творогом укрепит кости, а значит — снизит опасность серьезных травм в зимний период: кто из нас не становился жертвой гололеда хоть раз? Соли кальция и фосфора, содержащиеся в твороге, расходуются на образование костной ткани и крови, поэтому продукт полезен для детей, беременных женщин и кормящих мам. А также для тех, кто страдает гипертонической болезнью.

Творог можно есть как свежим, так и приготовленным. Лучше употреблять творог до 17:00, так он хорошо усвоится. Тем, кто активно тренируется или приводит себя в форму, стоит включить творог в рацион на этапе набора мышечной массы, причем не как монопродукт, а как дополнение к другому блюду. Эндокринологи советуют кушать творог с продуктами, содержащими медленные углеводы: это овощи и зерновой хлеб. Благодаря такому выбору перекус превращается в полноценный прием пищи, который не спровоцирует чувство голода.

Максимальную пользу для организма принесёт лишь продукт без добавок и консервантов, изготовленный из отборного молока. То есть натуральный творог. Именно такой производит компания "Золотые луга". На предприятии соблюдают необходимые нормативы и ГОСТы, традиционную рецептуру.

На комбинате "Ситниковский", который является филиалом АО "Золотые луга", действует автоматизированная линия по производству творога. Продукт варят в специальных танках, без контакта с окружающей средой. Благодаря современному оборудованию удается достигать однородного состава, постоянных физико-химических и микробиологических показателей. Контроль качества осуществляется на всех этапах, от отбора молока-сырья до упаковки и транспортировки.

Творог торговой марки "Золотые луга" выпускается жирностью 0%, 5% и 9% в разных упаковках. Продукт от местного производителя неизменно пользуется популярностью не только в розничной продаже, но и среди предприятий-партнеров. Многие кулинары закупают тюменский творог для выпечки и других блюд.

Как и любой натуральный кисломолочный продукт, творог важно правильно хранить. Не стоит надолго оставлять его при комнатной температуре или на морозе. Вскрытую упаковку также следует употребить как можно быстрее.

"Творог "Золотые луга", независимо от жирности и упаковки, сохраняет полезные свойства, стабильное качество и вкус благодаря традиционной рецептуре и современным технологиям производства. Из года в год наш творог завоевывает награды на выставках и конкурсах, получает высокую оценку экспертов по качеству и безопасности, а главное – пользуется неизменной популярностью и спросом среди покупателей", - отмечает начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.

В 2021 году компания "Золотые луга" расширила ассортимент кисломолочной продукции, выпустив десертную коллекцию питьевых йогуртов. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей.

В 2022 году филиал АО "Золотые луга" – молочный комбинат "Ситниковский" – отмечает 90-летний юбилей. Завод является одним из первых молочных предприятий Тюменской области.