Новая неделя в Тюмени будет бесснежной и солнечной

Неделю без осадков и особенных морозов, но с солнечными днями обещает тюменцам Гидрометцентра.

С 28 ноября по 2 декабря солнечные дни, в светлое время суток до -16 -17 °С, в ночные часы около -21-23 °С.

Самым холодным днем недели может стать пятница, 2 декабря: синоптики прогнозируют ночью -25 °С, днем около -20 °С.

В субботу ночью -25 °С, днем -17°С, в воскресенье ночью -20 °С, днем потеплеет до -14 °С.