Жителей Тюменской области предупредили об аномальном похолодании

Штормовое предупреждение об опасном погодном явлении по югу Тюменской области опубликовал департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

"С 23 по 27 ноября 2022 года на юге Тюменской области и в Тюмени местами ожидается аномально холодная погода. Средняя суточная температура воздуха на 10 и более градусов ниже климатической нормы", - говорится в сообщении.

На сайте Гидрометацентра в ночь на 23 ноября прогнозируется до -28 °С по северным станциям (Тобольск, Демьянское), днем около -20 °С, по остальным -23-25 °С ночью и около -17-20 °С днем.