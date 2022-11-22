Жителей Тюменской области предупредили об аномальном похолодании

12:41 22 ноября 2022
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Штормовое предупреждение об опасном погодном явлении по югу Тюменской области опубликовал департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

"С 23 по 27 ноября 2022 года на юге Тюменской области и в Тюмени местами ожидается аномально холодная погода. Средняя суточная температура воздуха на 10 и более градусов ниже климатической нормы", - говорится в сообщении. 

На сайте Гидрометацентра в ночь на 23 ноября прогнозируется до -28 °С по северным станциям (Тобольск, Демьянское), днем около -20 °С, по остальным -23-25 °С ночью и около -17-20 °С днем. 

Теги: прогноз погоды
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