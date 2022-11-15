Жителей Тюменской области предупредили о возможном похолодании до -28 °С

В Тюменской области 15-17 ноября ожидается резкое изменение температуры воздуха, похолодание, предупреждает со ссылкой на данные Тюменского ЦГМС департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

15 ноября в течение суток от -3 до - 8 °С, местами в северных районах от - 9 до - 14 °С.

16 ноября усиление морозов, ночью и днем от -15 до -20 °С.

17 ноября ночью от -23 до -28 °С , днем -13...- 18 °С.

В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий:

-аварии и инциденты на системах электроснабжения на территории области, связанные повышенной нагрузкой на линии электропередач и трансформаторные подстанции, обледенение линий связи и электропередач;

- аварии и инциденты на системах теплоснабжения связанные с нагрузкой на тепло сети;

- ограничения в движении и ДТП на дорогах федерального и муниципального значения на территории области, возможна отмена междугородних автобусных перевозок;

- возможны задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту "Рощино" г. Тюмени.