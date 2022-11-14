Неделя в Тюмени начинается снегопадами и похолоданием

Минусовая температура воздуха в в Тюмени установится со вторника.

Начало недели в Тюмени обещает стать снежным. Понедельник, 14 ноября, выпал снег, в течение дня возможен дождь, снег с дождем, к вечеру синоптики снова прогнозируют снегопад. Днем около 0 ºС, ночью до -2 ºС.

Во вторник, 15 ноября, -8 ºС с похолоданием к ночи до -12ºС, снегопады в течение всего дня.

В среду, 16 ноября, пасмурно, но без осадков, -14 ºС, ночью -17ºС

В четверг, 17 ноября, переменная облачность, ночью и утром около -20ºС, днем солнце и -14ºС.

В пятницу, 18 ноября, потеплеет: днем около -8ºС, ночью -6ºС, без осадков, облачно.

В субботу, 19 ноября, пасмурно, -7ºС, в воскресенье, 20 ноября, дням -12ºС, ночью -17ºС. Осадков синоптики пока не прогнозируют.