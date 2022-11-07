В Тюмени за три дня выпало больше половины нормы ноябрьских осадков

За три дня в города выпало 17,8 мм зимних осадков, что составляет около 60% от ноябрьской нормы, сообщает администрация города.

Последствия снегопадов ликвидируют различные службы: на улично-дорожной сети и вдоль неё – подрядные организации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, на общественных пространствах – управ, территории у офисов и магазинов – зона ответственности их владельцев или арендаторов, а вот дворы – управляющих организаций.

Правила благоустройства города Тюмени предписывают: после выпадения осадков на придомовых территориях в первую очередь должна быть проведена снегоочистка входных групп, тротуаров, пешеходных дорожек и контейнерных площадок. Это необходимо, чтобы поутру вышедшие из домов горожане могли беспрепятственно добраться до необходимых им объектов, остановочных комплексов, автомобильных парковок...

Виды работ в таких случаях: сдвигание и подметание свежевыпавшего снега к местам складирования, очистка от уплотненного снега, наледи и льда, ликвидация скользкости. После этого проводится уборка проездов и других дворовых зон. Собранный снег может быть складирован на согласованных с управами территориях.

Временное складирование снега запрещается на тротуарах, проезжей части (если создаются помехи движению транспорта), у стен зданий, на трассах тепловых сетей, теплофикационных камерах, смотровых и дождеприёмных колодцах, детских игровых, спортивных и хозяйственных площадках, парковочных местах для инвалидов, на местах, препятствующих вывозу мусора. Складировать снег необходимо таким образом, чтобы не навредить зелёным насаждениям и объектам благоустройства.

При снегопаде до 5 мм вывоз снега должен быть осуществлён не позднее семи суток. При снегопаде от 6 до 19 мм – до 10 суток. При выпадении снега более 20 мм на вывоз даётся 14 суток. Эти правила распространяются на межквартальные проезды и дворовые территории.

За нарушение требований по снегоочистке управляющие компании привлекаются к административной ответственности. Сообщить о некачественной уборке можно на портал "Тюмень – наш дом" в категорию "Текущее содержание дворовой территории". О нарушениях в части складирования снега также можно написать на портал.