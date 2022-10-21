Начинает работу онлайн-мастерская "Игровые решения в высшем образовании"

08:10 21 октября 2022
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Фото: https://irvo.utmn.ru/

Совсем скоро стартует традиционная ежегодная онлайн-мастерская "Игровые решения в высшем образовании".

Уникальность мастерской заключается в том, что участники не только смогут получить теоретические знания, но и сделать в команде свою первую образовательную игру. Мастерская проводится только один раз в год, и среди команд участников уже побывали команды многих ведущих вузов. Возможно как индивидуальное, так и групповое (командное) участие.

Лендинг мастерской можно найти здесь. Секретный телеграмм канал, где будет публиковаться масса интересной информации о игровых технологиях в образовании, доступен по ссылке. Уже сейчас там можно найти видео с бесплатного вводного вебинара мастерской ИРВО.

Теги: образование , ТюмГУ
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