На юге Тюменской области выпал первый снег

Снег идет в Ялуторовском, Омутинском, Исетском, Упоровском районах Тюменской области, мокрый снег в Ишимском районе и Ишиме. По данным синоптиков, такая погода на юге, юго-востоке региона может сохраниться до завтрашнего дня.

В связи с резким ухудшением погодных условий и началом снегопада в ряде районов Тюменской области, ГИБДД рекомендует автомобилистам соблюдать особую осторожность, сбавить скорость, мотоциклистам и велосипедистам не выезжать на трассы.

Сотрудники ГИБДД несут службу во взаимодействии с дорожными службами. В случае необходимости число нарядов ДПС на федеральных автодорогах будет увеличено.