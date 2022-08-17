"Русское Радио" и "Кулига Парк" представляют семейный фестиваль под отрытым небом

Афиша предоставлена организаторами фестиваля

Отдых на воздухе всей семьей — обязательный пункт в списке того, что надо успеть сделать до конца лета. Поставить галочку в чек-листе помогут "Русское Радио Тюмень" и "Кулига-Парк". Целый день 20 августа на фестивале будут работать тематические площадки по интересам для каждого.

Пап с сыновьями ждут мужские развлечения: знакомство с модельным рядом бренда "Чери" от официального дилера в Тюмени компании "Альянс-Моторс" и тест-драйв, выставка автомобилей, компьютерные игры, соревнования на гоночных машинках, стрельба по мишеням из арбалета и лука, метание ножей. Самых голодных ждет состязание по поеданию лапши.

Для женщин будут работать обучающие площадки с тренингами психологов, нумерологов и нутрициологов. Можно будет позаниматься йогой и фитнесом среди хвойного леса, освоить новую технику рисования, посмотреть фешн-показ. Среди гастрономических развлечений — дегустация изысканных сырных сетов и напитков. На ярмарке топ-30 "Иголка маркет" покупательницы смогут приобрести классные и самобытные товары от местных производителей.

Маленьких гостей Фестиваля ждет шоу мыльных пузырей, игры, конкурсы с подарками и призами. А главное - пенная дискотека и шоу красок холи.

Каждый час — розыгрыш подарков и призов от партнеров фестиваля. Вечером для гостей проведут концерт, покажут огненное шоу, а потом презентуют гигантский торт, которым угостят всех сладкоежек.

Семейный пригласительный на четверых до 19 августа можно выиграть в прямом эфире Русского Радио Тюмень на 102.5 FM. Билеты на фестиваль доступны на сайте Kassy.ru. Возрастная категория 0+

Генеральный партнер - АЛЬЯНС-МОТОРС, официальный дилер Chery, УАЗ и GAC-motor в Тюмени. Партнеры: ГК ЭНКО, дизайн-маркет IGOLKA market