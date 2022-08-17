Члены Союза художников приедут в Тобольск на 20 дней

10:40 17 августа 2022
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 Всероссийский пленэр "Арт-Тобольск" стартует 20 августа и продлится 20 дней. Все это время художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Когалыма, Пскова, Челябинска, Ростова, Екатеринбурга, Кургана, Оренбурга, Новоалтайска, Красноярска будут создавать свой образ сибирского  города, сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев.

Все художники, живописцы и графики – члены Союза художников, известные в России мастера, участники всероссийских и международных выставок. Пленэр завершится отчетной выставкой их лучших произведений, созданных в Тобольске.

Максим Афанасьев:

Художника Виктора Евгеньевича Лукьянова пригласил лично, случайно встретив в нашем аэропорту. Виктор Евгеньевич был в гостях у Аркадия Григорьевича Елфимова, и когда уже возвращался домой, в Москву, обратился ко мне за помощью с багажом. Разговорились, и вот талантливый и знаменитый художник снова приедет в Тобольск, но уже на пленэр.

Теги: Максим Афанасьев , творчество , Тобольск , художники
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