Cмог от пожаров ХМАО пришел в Тюменскую область

Дымка, которая наблюдается над городом и в северных районах области, может быть вызвана природными пожарами, действующими в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает деплеса со ссылкой на данные космического мониторинга.
В лесах на всей территории Югры действует режим чрезвычайной ситуации. Обстановка продолжает оставаться напряжённой.
По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на утро сегодняшнего дня в Югре действовало:
- 64 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 110 369 га;
- 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем 1 890 га (ГПЗ "Малая Сосьва").
55 сотрудников Тюменской авиабазы с 3 августа оказывают помощь в тушении пожаров в Югре,
25 из них тушат лесной пожар в заповеднике "Малая Сосьва".
В рамках оказания региону помощи в борьбе с пожарами задействованы силы ФБУ "Авиалесоохрана" и специализированных учреждений по охране лесов разных регионов России.
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