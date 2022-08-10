Cмог от пожаров ХМАО пришел в Тюменскую область

Дымка, которая наблюдается над городом и в северных районах области, может быть вызвана природными пожарами, действующими в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает деплеса со ссылкой на данные космического мониторинга.

В лесах на всей территории Югры действует режим чрезвычайной ситуации. Обстановка продолжает оставаться напряжённой.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на утро сегодняшнего дня в Югре действовало:

- 64 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 110 369 га;

- 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем 1 890 га (ГПЗ "Малая Сосьва").

55 сотрудников Тюменской авиабазы с 3 августа оказывают помощь в тушении пожаров в Югре,

25 из них тушат лесной пожар в заповеднике "Малая Сосьва".

В рамках оказания региону помощи в борьбе с пожарами задействованы силы ФБУ "Авиалесоохрана" и специализированных учреждений по охране лесов разных регионов России.