Тюмень ожидают солнечные и жаркие выходные

Ясную и жаркую погоду обещают жителям и гостям областной столицы синоптики в предстоящие выходные.

Пятница, 5 августа, пройдет без осадков, безоблачная погода, максимальная температура дня - +26 ºС, ночью около +19 ‎ºС.

В субботу, 6 августа, ясно с утра и малооблачно после полудня, +28 ºС днем и +19 ºС ночью.

В воскресенье, 7 августа, воздух прогреемся до +27ºС, без осадков, в темное время суток около +18ºС.