Тюмень ожидают солнечные и жаркие выходные

09:55 05 августа 2022
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Ясную и жаркую погоду обещают жителям и гостям областной столицы синоптики в предстоящие выходные.

Пятница, 5 августа, пройдет без осадков, безоблачная погода, максимальная температура дня - +26 ºС, ночью около +19 ‎ºС.

В субботу, 6 августа, ясно с утра и малооблачно после полудня, +28 ºС днем и +19 ºС ночью.

В воскресенье, 7 августа, воздух прогреемся до +27ºС, без осадков, в темное время суток около +18ºС.

Теги: прогноз погоды
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