РТРС предупреждает о профилактике на радиотелевизионной станции в Тюмени

9 и 10 августа с 10:30 до 16:00 часов местного времени на радиотелевизионной станции в Тюмени планируется проведение технических работ по настройке передающего оборудования, что повлечёт за собой перерывы в трансляции программ первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения в указанное время.

График проведения профилактических работ размещен на сайте РТРС смотрицифру.рф в разделе "Кратковременные отключения трансляции" и в Кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении "Телегид", во вкладке "Вещание".