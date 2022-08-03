РТРС предупреждает о профилактике на радиотелевизионной станции в Тюмени    

11:00 03 августа 2022
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9 и 10 августа с 10:30 до 16:00 часов местного времени на радиотелевизионной станции в Тюмени планируется проведение технических работ по настройке передающего оборудования, что повлечёт за собой перерывы в трансляции программ первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения в указанное время.

График проведения профилактических работ размещен на сайте РТРС смотрицифру.рф в разделе "Кратковременные отключения трансляции"  и в Кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении "Телегид", во вкладке "Вещание".

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