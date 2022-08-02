Тобольская сосна стала второй на конкурсе "Российское дерево года 2022"

Сосна "Жемчужина Тобольского леса", набравшая 8 635 голосов, заняла второе место в национальном конкурса "Российское дерево года 2022".

О тобольской сосне известно, что ей 282 года, она 25 м в высоту и 1,3 м в диаметре. Сосна-долгожитель находится в лесной зоне вблизи мкр. Ершовка, у нее часто бывают туристы-краеведы, школьники разрабатывают экологическую тропу, проводят расчистку территории, составили реестр произрастающих вблизи дерева растений, занесенных в Красную книгу Тюменской области, отмечалось в пояснении к номинантке.

"Это мощная красивая сосна с ровным толстым стволом и раскидистой кроной в виде зонта. Дерево состоит в Национальном реестре старовозрастных деревьев России и имеет всероссийский статус "Дерево – памятник живой природы". Лесная красавица является свидетельницей истории местного края со времен освоения Сибири, строительства каменного Тобольского кремля", - сообщал ранее департамент лесного комплекса.

Конкурс "Российское дерево года – 2022" проводится в рамках деятельности Всероссийской программы "Деревья – памятники живой природы" Победителем конкурса в этом году стала Шаляпинская ель Ставропольского края, за нее было отдано 19605 голосов, на третьем месте – "Царица-сосна" из Оренбуржья, набравшая 7571 голос.