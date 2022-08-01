Первая неделя августа в Тюмени пройдет без дождей

Наступившая неделя в Тюмени будет преимущественно солнечной и теплой, осадков синоптики пока не прогнозируют.
Понедельник, 1 августа, с утра пасмурно, после полудня ясно и до +23 °С.
Вторник, 2 августа, солнечно, днем +23 °С, в ночные часы около +15 °С.
В последующие дни такая же ясная погода, в пятницу до +26 °С.
Выходные пройдут при переменой облачности, без садков, днем до +26 °С, в ночные часы около +17 - 19 °С.
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