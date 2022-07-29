В выходные в Тюмени будет тепло

По данным синоптиков, предстоящая праздничная для тюменцев суббота будет преимущественно солнечной, осадки если и будут, то кратковременные.
Сегодня, 29 июля, малооблачно, днем до +23 °С.
В субботу, 30 июля, в первой половине дня ясная погода,+24 °С, ближе к вечеру возможны гроза, кратковременный дождь.
В воскресенье, 31 июля, первая половина дня переменная облачность, во второй - грозы и ливни, максимальная температура дня - +25 °С
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