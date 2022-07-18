Ливни и похолодание ожидаются в Тюмени в течение недели

Дожди и грозы вероятны в Тюмени в среду, четверг и выходные дни, похолодание в город придет с первым из ливней, самым холодным днем может стать воскресенье.

В понедельник, 18 июля, солнечно и до +25 °С.

Во вторник, 19 июля, теплее на градус, облачно, но сухо.

В среду, 20 июля, большая вероятность ливней и гроз в течение всего дня, днем максимальная температура воздуха - +20 °С.

В четверг, 21 июля, ясное утро, в течение дня облачно, возможны небольшие осадки и грозы, днем до +22 °С.

В пятницу, 22 июля, дождей не ожидается, солнечно, небольшая облачность и до +22 °С.

Суббота, 23 июля, переменная облачность, в течение дня дожди различной интенсивности, максимальная температура воздуха - +19 °С.

Воскресенье, 24 июля, также облачно, осадки в течение дня и резкое похолодание - до +13 °С.