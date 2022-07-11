Жара продержится в Тюмени неделю

Наступившую неделю тюменцам предстоит прожить при температуре около +30 °С, будет солнечно, со вторника по субботу возможны грозы и дожди различной интенсивности.

В понедельник, 11 июля, ясно, днем +30 °С, ночью около +20 °С.

Во вторник, 12 июля, солнечно, без осадков и около +25 °С.

В среду, 13 июля, с утра солнечно, до+28 °С, вечером возможна гроза.

В четверг, 14 июля, воздух прогреется до +28 °С, в первой половине дня солнечно, во второй - грозы и ливни.

В пятницу, 15 июля, ясная погода, до +29 °С. Ночью +20 °С, возможны гроза и небольшой дождь.

В субботу, 16 июля, переменная облачность, +26 °С, сохраняется вероятность грозы и осадков.

В воскресенье, 17 июля, солнечная, безоблачная и сухая погода, до +24 °С.

Следующая неделя, с 18 по 24 июля, по прогнозам синоптиков, может стать более дождливой и прохладной.