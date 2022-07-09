Прокуратура проведет горячую линию по защите прав инвалидов

18:00 08 июля 2022
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В прокуратуре Тюменской области  11 и12 июля будет работать "горячая телефонная линия" по вопросам социальной защиты инвалидов.

В случае нарушения прав инвалидов просят сообщить в прокуратуру области по телефонам: 8 (3452) 27-04-43 и 8 (3452) 27-04-51, сообщения будут принимать  с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 16:30.

Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры реагирования.

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