Прокуратура проведет горячую линию по защите прав инвалидов

В прокуратуре Тюменской области 11 и12 июля будет работать "горячая телефонная линия" по вопросам социальной защиты инвалидов.
В случае нарушения прав инвалидов просят сообщить в прокуратуру области по телефонам: 8 (3452) 27-04-43 и 8 (3452) 27-04-51, сообщения будут принимать с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 16:30.
Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры реагирования.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru