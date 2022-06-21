ГУМЧС снова предупреждает тюменцев об ухудшении погоды

18:00 20 июня 2022
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По данным Тюменского ЦГМС, 20 июня с сохранением в течение суток 21 июня местами ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, крупный град, порывы ветра до 25 м/с, грозы.

Главное управление МЧС России по Тюменской области советует жителям региона при усилении ветра не выходить из зданий,  не оставлять без присмотра детей, на улице не находиться у деревьев,  рекламных щитов, слабо закрепленных конструкций зданий и сооружений, воздержаться от поездок на личном транспорте.

Теги: МЧС , прогноз погоды
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