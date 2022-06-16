Тюмень заволокло тополиным пухом

Фото - https://vk.com/tmnourhome

Тюмень окутал тополиный пух, городские службы приступили к ликвидации последствий цветения деревьев, сообщает администрация города.

Более 30 единиц техники задействовано на борьбе с пухом, в городе усиленно проводят обеспыливание, проливают дороги и газоны, сметают то, что осело на землю.

"Пух скапливается в прибордюрной зоне, в тупиковых местах, в карманах остановочных комплексов, там, где имеются углы. Работа по борьбе с ним ведется на постоянной основе, а сейчас только усилена. Сегодня на дороги вышло 25 коммунальных машин и 16 дорожных пылесосов", - поясняет председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети Владимир Поминов.

Техника убирает улицы в соответствии с регламентом, следует по разработанным маршрутам и по утвержденному графику. Машины рассредоточены по всему городу – автомобильным дорогам и тротуарам.

Работа по уборке улично-дорожной сети ведется круглосуточно. Только за прошедшую ночь было вывезено около 149 куб. метров мусора, грязи и тополиного пуха, что собрали с тюменских дорог.

Городские управы также довели информацию о необходимости активизировать действия по оперативной очистке территорий от выпавшего пуха до управляющих организаций, собственников и арендаторов земельных участков, учреждений и предприятий, поскольку он представляет источник повышенной пожарной опасности.

По словам специалистов, цветение тополей будет наблюдаться всего 1-2 недели.