В Тюмень приходит настоящее лето

Солнечные дни с температурой воздуха до +26 °С, дождями и грозами на предстоящей неделе обещают синоптики жителям Тюмени.

Во вторник, 14 июня, в городе с утра и вечером небольшой дождь, в течение дня преимущественно пасмурно, но без осадков, воздух прогреется до +18 °С.

В среду, 15 июня, днем потеплеет до +23 °С, ясно, вечером малооблачно, но возможна гроза и ливень.

В четверг, 16 июня, тоже около +23 °С, ясно, осадков не ожидается.

В пятницу, 17 июня, потеплеет до +25 °С, днем солнечно, вечером пасмурная погода, но без осадков.

В субботу, 18 июня, днем +26 °С, пасмурно, вечером вероятны дожди и грозы.

В воскресенье, 19 июня, пасмурно, днем небольшой дождь и гроза, максимальная температура воздуха - +22 °С.