Первая половина недели в Тюмени будет дождливой

Небольшие дожди вероятны в Тюмени в первой половине недели, с четверга осадки прекратятся и выходные пройдут при малооблачно погоде.

В понедельник, 30 мая, малооблачное утро сменится пасмурным днем, небольшой дождь возможен вечером и ночью, максимальная температура воздуха +19 ºС.

Вторник, 31 мая, синоптики обещают пасмурным и прохладным - воздух прогреется лишь до +14 ºС, осадки ожидаются после полудня.

В среду, 1 июня, до +19 ºС., день будет преимущественно пасмурным, прояснится к вечеру, вероятность небольшого дождя сохраняется.

В четверг и пятницу, 2 и 3 июня, ясная погода, дождей не ожидается, максимальная температура до +18 ºС.

В выходные без осадков, до +20 ºС, суббота будет солнечной, в воскресенье облачно.