Тюмень за день: 23 мая

Алексей Райдер будет в тюменском правительстве курировать спорт и допобразование
Губернатор перераспределил нагрузку для своих замов.
Тюменские выпускники школ реже всего выбирают для сдачи ЕГЭ литературу и географию
Экзамен по литературе решили сдавать 5,5 % одиннадцатиклассников, географию - 2,3%.
Депутаты гордумы оценили работу властей Тюмени по реализации бюджета-2021
Социальная ориентированность, учет мнения горожан, отсутствие долгов и кредитов свидетельствует о выверенной экономической политике и финансовой стабильности муниципалитета, отмечают депутаты.
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