Тюмень за день: 23 мая

Социальная ориентированность, учет мнения горожан, отсутствие долгов и кредитов свидетельствует о выверенной экономической политике и финансовой стабильности муниципалитета, отмечают депутаты.

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