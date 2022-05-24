Тюмень за день: 23 мая

18:15 23 мая 2022
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Алексей Райдер будет в тюменском правительстве курировать спорт и допобразование

Губернатор перераспределил нагрузку для своих замов.

Тюменские выпускники школ реже всего выбирают для сдачи ЕГЭ литературу и географию

Экзамен по литературе решили сдавать 5,5 % одиннадцатиклассников, географию - 2,3%.

Депутаты гордумы оценили работу властей Тюмени по реализации бюджета-2021

Социальная ориентированность, учет мнения горожан, отсутствие долгов и кредитов  свидетельствует о выверенной экономической политике и финансовой стабильности муниципалитета, отмечают депутаты.

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